Ένα ολοκαίνουριο glitchy single με τίτλο “Freakout/Release” κυκλοφόρησαν οι Hot Chip, το οποίο και θα περιλαμβάνεται στον επικείμενο, ομώνυμο δίσκο τους που θα κυκλοφορήσει στις 19 Αυγούστου. Οι ίδιοι είχαν δώσει στη δημοσιότητα προηγουμένως τα κομμάτια “Eleanor” και “Down”.

Σύμφωνα με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, Alexis Taylor, το riff του ακούγεται αρκετά brutal, ενώ αυτό είναι εμπνευσμένο από το “Seven Nation Army” των White Stripes.

Ο επικείμενος δίσκος των Hot Chip έρχεται μετά τον δίσκο τους από το 2019, A Bath Full Of Ecstasy. Για την παρουσίασή του, οι Hot Chip πρόκειται να δώσουν μια σειρά από συναυλίες μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου.

Δείτε εδώ τις ημερομηνίες τους:

FREAKOUT/RELEASE record store shows are now sold out! Tickets are still available for our opening nights at Brixton Academy in September. Get tickets at https://t.co/FO7N6buTAy pic.twitter.com/lmJrzTeERQ