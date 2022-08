Τον Black Party συναντά στο νέο τους κομμάτι “I Love You More Than You Know” ο Childish Gambino, το οποίο και περιλαμβάνεται στον τρίτο δίσκο του πρώτου, Hummingbird.

Ο Black Party είναι τραγουδιστής, στιχουργός και πολυοργανίστας με καταγωγή το Arkansas και βάση σήμερα το Los Angeles, ο οποίος στο παρελθόν έχει κυκλοφορήσει τους δίσκους Endless Summer (2019) και Mango (2016). Η νέα του δουλειά κυκλοφορεί από την RCA και την εταιρία management του Childish Gambino, Wolf + Rothstein.

Ο Black Party έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Childish Gambino στο “Awaken, My Love!” του 2016, ενώ ήταν συμπαραγωγός στο “No Small Talk”, στο οποίο ο Gambino ανέλαβε το remix.

Ακούστε εδώ την ολοκαίνουρια συνεργασία τους: