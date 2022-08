Viral έγιναν βίντεο της Katy Perry όπου η τραγουδίστρια εκσφενδονίζει κομμάτια πίτσας σε χορευτές ενός club στο Las Vegas.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Vegas για την “Play” concert residency της ίδιας, η οποία και ξεκίνησε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς και πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο στο Resorts World Theatre.

Στο clip 12 δευτερολέπτων που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η Perry φαίνεται να βρίσκεται στο Zouk nightclub της πόλης και να εκσφενδονίζει κομμάτια πίτσας στους θαμώνες του που χορεύουν μπροστά από τη σκηνή στην οποία και η ίδια βρίσκεται πίσω από τα decks.

Παρά το γεγονός ότι για πολλούς η κίνηση της τραγουδίστριας χαρακτηρίστηκε ως κακόγουστη, η ίδια η Perry μοιράστηκε με το κοινό της το βίντεο στο Twitter, αναφερόμενη στον εαυτό της ως «μια μητέρα που ταΐζει τα παιδιά της».

a mother feeding her children 👩🏻‍🍼 https://t.co/7XHeNxOvx2 — KATY PERRY (@katyperry) August 1, 2022

Δείτε μερικά από τα reactions στο βίντεο της Perry:

katy perry throwing slices of pizza at gay people in the club… a mother feeding her young. it’s biology pic.twitter.com/VPyFKZmIwU — matt (@mattxiv) August 1, 2022

Me after catching pizza from Katy Perry in the club pic.twitter.com/MpS2s81TOR — Joe🥤 (@JoePassmore) August 1, 2022