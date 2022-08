Να αλλάξει τους στίχους του νέου της κομματιού, “Heated”, αναγκάζεται η Beyoncé, έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις για ableist στίχο που αυτό φαίνεται πως περιλαμβάνει.

Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον έβδομο σόλο δίσκο της Beyoncé, Renaissance, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις ημέρες και θεωρείται πιθανό να είναι στην κορυφή των παγκόσμιων chart στο κλείσιμο αυτής της εβδομάδας.

Το “Heated”, το οποίο γράφτηκε από τον Drake και άλλους συνθέτες περιλαμβάνει στους στίχους του τη λέξη "spaz", η οποία θεωρείται υποτιμητική για την πάθηση της σπαστικής εγκεφαλικής παράλυσης, μια κατάσταση που επηρεάζει τον μυϊκό συντονισμό των ασθενών της. Αυτή επαναλαμβάνεται δύο φορές προς το τέλος του τραγουδιού (“Spazzin' on that ass, spazz on that ass").

Μετά από τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο άκουσμά του και αναπαράχθηκαν στο διαδίκτυο από απλούς χρήστες, αλλά και από οργανώσεις πασχόντων από την ασθένεια, η λέξη πρόκειται τώρα να αντικατασταθεί, με εκπροσώπους τύπου της καλλιτέχνιδος να αναφέρουν στο Sky News ότι δεν υπήρχε πρόθεση να θιγεί κανείς από το κομμάτι.

Η εν λόγω λέξη χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες με παρόμοιο νόημα με αυτό του ρήματος «φρικάρω» ή «τρελαίνομαι», ο όρος όμως προέρχεται από τη λέξη «σπαστικός», η οποία χρησιμοποιείται ιατρικά για να περιγράψει τους σπασμούς που μπορεί να βιώσει κάποιος από μια κατάσταση όπως η εγκεφαλική παράλυση. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης συχνά με υποτιμητικό τρόπο, για να περιγράψει άτομα με αναπηρίες, και ιδιαίτερα με εγκεφαλική παράλυση.

Η έντονη κριτική που εισέπραξε η Beyoncé έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες αφότου η Lizzo αναγκάστηκε επίσης να κυκλοφορήσει μια νέα εκδοχή του κομματιού της, “GRRRLS”, μετά από αντιδράσεις για τη χρήση του ίδιου όρου στους στίχους του.