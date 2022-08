Το “Dreams” των Fleetwood Mac διασκεύασε η St. Vincent στο εβδομαδιαίο residency της στο Late Show with Stephen Colbert. Η Annie Clark εμφανιζόταν στην εκπομπή με την in-house μπάντα της, τους Stay Human, για μια ολόκληρη εβδομάδα και κατά τη διάρκειά της επέλεξε να παρουσιάσει και τη δική της εκδοχή για το κομμάτι του εμβληματικού δίσκου Rumours του 1977.

Το residency της St. Vincent στο Late Show είναι το πρώτο από τα πολλά που πρόκειται να ακολουθήσουν, με τον James Taylor και τον Joe Walsh των Eagles να είναι οι καλλιτέχνες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

Η St. Vincent πρόκειται να συνεχίσει τον Σεπτέμβριο της περιοδεία της με τους Roxy Music για την 50η τους επέτειο, ενώ θα εμφανιστεί επίσης ως support για τους Red Hot Chili Peppers σε συναυλία τους στη Βοστώνη. Η ίδια διασκεύασε πρόσφατα το “Funkytown” των Lipps Inc. για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας Minions: The Rise of Gru.