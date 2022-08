Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ο Mo Ostin, ο οποίος και υπήρξε ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στις Warner και Reprise Records για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, από τα ’60s μέχρι και τα ’90s.

Ο θάνατος του Ostin επιβεβαιώθηκε από τους σημερινούς co-chairmen της Warner, τον CEO Aaron Bay-Schuck και τον COO Tom Corson, οι οποίοι και μέσα από ανάρτηση της δισκογραφικής ενημέρωσαν το κοινό ότι ο θάνατος προέκυψε από φυσικά αίτια κατά τη διάρκεια του ύπνου του Ostin στις 31 Ιουλίου.

«Ο Mo υπήρξε ένας από τους καλύτερους ανθρώπους του δισκογραφικού χώρου ολόκληρης της ιστορίας του και ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες της μοντέρνας μουσικής βιομηχανίας. Για τον Mo, αυτό που πάντα ερχόταν πρώτο και είχε σημασία ήταν να βοηθά τους καλλιτέχνες να υλοποιούν το όραμά τους», ανέφεραν οι Bay-Shuck και Corson.

«Μια από τις κεντρικές φιγούρες στην εξέλιξη της Warner Music Group, ο Mo εγκαινίασε στα 1960s για τη Warner/Reprise Records μια χρυσή εποχή επανάστασης και καλλιτεχνίας που θα άλλαζε ολόκληρη την μουσική κουλτούρα. Κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών που βρέθηκε πίσω από το label, παρέμεινε ένας ακούραστος πρωταθλητής δημιουργικής ελευθερίας, τόσο για τα ταλέντα που καλλιέργησε, όσο και για τους ανθρώπους που δούλεψαν για τον ίδιο» πρόσθεσαν οι ίδιοι.

«Ο Mo έζησε μια φανταστική ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε και θα λείψει βαθιά από τη βιομηχανία που ο ίδιος βοήθησε να δημιουργηθεί και από τους αναρίθμητους καλλιτέχνες και συναδέλφους που ενέπνευσε ώστε να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους».

Read our full statement on the passing of Mo Ostin:https://t.co/Tb018HxiFg pic.twitter.com/7H1myoXhau — Warner Records (@warnerrecords) August 1, 2022

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1927, ο Morris Meyer Ostrofsky ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα της δεκαετίας του ’50 στη Verve Records ως controller, πριν να τον προσλάβει ο Frank Sinatra για να διευθύνει την Reprise Records το 1960.

Ο Ostin προήχθη σε ανώτερη διευθυντική θέση όταν η Reprise εξαγοράστηκε από την Warner Bros, με τον ίδιο να υπογράφει τρία χρόνια αργότερα στο label τους Kinks και τον Jimi Hendrix. Κατά τις επόμενες δεκαετίες, η Warner-Reprise απέκτησε στο roster της καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Fleetwood Mac, Neil Young, Τhe Grateful Dead, Joni Mitchell, Tom Petty, Paul Simon, Van Halen, Prince, The Who, Red Hot Chili Peppers και εκατοντάδες ακόμη τεράστια ταλέντα.

Το 1970, ο Ostin έγινε ο πρόεδρος της Warner-Reprise, ενώ δύο χρόνια αργότερα έγινε ο chairman/CEO της εταιρίας, μέχρι και την αποχώρησή του από αυτήν το 1994.

Έναν χρόνο αργότερα βρέθηκε στην DreamWorks Records, όπου και παρέμεινε για σχεδόν μια δεκαετία, για να επιστρέψει το 2006 στην Warner Bros. Records ως σύμβουλος.

Ο Ostin εντάχθηκε το 2003 στο Rock and Roll Hall of Fame από τους Young, Simon και Lorne Michaels για τη συμβολή του στη μουσική βιομηχανία, ενώ το 2006 η Recording Academy των ΗΠΑ τον τίμησε με ένα Icon Award.

Διαβάστε μερικά από τα tributes καλλιτεχνών και ηγετικών μορφών της μουσικής βιομηχανίας για τον θάνατο του Mo Ostin:

The last time we ran into Mo Ostin was at the Jersey Boys broadway show. He seemed very proud of what the Lips had accomplished. He was a visionary and shaped so much of what I love in this world. R.I.P. https://t.co/fNTrqxu4Zf — Scott Booker (@ScottDBooker) August 1, 2022

Mo Ostin deeply inspired Tom as chairman of Warner Brothers Music division and was responsible for the creation of Wildflowers and the Traveling Wilburys, among many other seminal musical endeavors. God bless Mo. One of the truly good ones. Our thoughts are with his family today. pic.twitter.com/SaLYtYQWY3 — Tom Petty (@tompetty) August 1, 2022

RIP to Mo Ostin what amazing times we had thank you for all the knowledge you passed on and the contributions from jimi hendrix to prince.. neva Be another https://t.co/53ym9lAv2F — QTip (@QtipTheAbstract) August 1, 2022