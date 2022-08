Στη δήλωση ότι ο νέος του δίσκος θα μας γυρίσει «πίσω στο 1995» προχώρησε ο Robbie Williams, ο οποίος και έδωσε πρόσφατα συνέντευξη στην βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής ανέφερε ότι για τον νέο του δίσκο ανέτρεξε πίσω στο παρελθόν του και κυριότερα στην περίοδο κατά την οποία αποχώρησε από τους Take That.

«Αποφάσισα να γυρίσω πίσω στο 1995. Έχω μόλις φύγει από τους Take That. Και τώρα, με τη γνώση, τη μουσική γνώση που έχω αποκτήσει, πώς θα ήταν ο δίσκος που θα έφτιαχνα;».

Ο ίδιος δήλωσε επίσης σχετικά με τον νέο του δίσκο ότι θα αποτελείται στην πλειοψηφία του από κιθαριστικά κομμάτια, ενώ δήλωσε ακόμη ότι αυτήν την περίοδο δημιουργεί έργα τέχνης, έχει γράψει μια τηλεοπτική σειρά, ενώ έχει σχεδιάσει και τη δική του σειρά ρούχων.

«Έχω επίσης δημιουργήσει το δικό μου ποτό. Θέλω να χτίσω ένα ξενοδοχείο. Θέλω να φτιάξω κάτι μεγάλο στον χώρο των επιχειρήσεων. Υπάρχουν τόσα πολλά. Διαγωνισμός ταλέντου. Έγραψα ακόμη ένα μιούζικαλ. Είναι απλά δίχως όριο και τέλος. Θα είμαι ένας πολυάσχολος άνθρωπος», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Πρόσφατα έγινε ακόμη γνωστό ότι ο Williams πρόκειται να εμφανιστεί σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του, δημιουργημένο από την ίδια εταιρία παραγωγής που κυκλοφόρησε το 2019 η ταινία του Liam Gallagher, As It Was.

Ο Williams πρόκειται επίσης να αποκτήσει και το δικό του biopic με τίτλο Better Man, σε σκηνοθεσία του δημιουργού του The Greatest Showman, Michael Gracey.