Το νέο EP των Sun’s Signature μοιράστηκε με το κοινό η Η Elizabeth Fraser των Cocteau Twins, το οποίο και δημιούργησε σε συνεργασία με τον drummer των Massive Attack, Damon Reece.

Το EP του εν λόγω μουσικού project είχε κυκλοφορήσει αρχικά σε φυσική έκδοση με αφορμή τη φετινή Record Store Day, ενώ πλέον είναι διαθέσιμο και στην ψηφιακή του μορφή και μπορείτε να το ακούσετε πιο κάτω. Σε αυτό περιλαμβάνονται και τα κομμάτια “Underwater” και “Golden Air.”

Το project των Sun’s Signature αποτελεί την πρώτη original μουσική της Fraser εδώ και 13 χρόνια, με την ίδια να έχει κάνει αυτό το διάστημα μερικές μόλις guest εμφανίσεις. Το 2021 συμμετείχε στα φωνητικά στο κομμάτι του Oneohtrix Point Never, “Tales from the Trash Stratum”, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε εμφανιστεί και στο Shiver, τον solo δίσκο δηλαδή του Jónsi των Sigur Ros. Η Fraser είχε εμφανιστεί ακόμη και στην περιοδεία των Massive Attack το 2019, ερμηνεύοντας μαζί τους κομμάτια όπως τα “Black Milk”, “Teardrop” και “Group Four”.

Sun’s Signature Artwork:

Sun’s Signature Tracklist: