Την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου ανακοίνωσαν οι The Comet Is Coming, ο οποίος και θα τιτλοφορείται Hyper-Dimensional Extension Beam. Το νέο αυτό project αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου από την Impulse! Records, ενώ ηχογραφήθηκε στα Real World Studios του Peter Gabriel.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του λονδρέζικου electro-jazz trio ακολουθεί τα companion releases των ίδιων από το 2019, δηλαδή τους δίσκους Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery και The Afterlife.

Πρώτο δείγμα του Hyper-Dimensional Extension Beam είναι το κομμάτι “Code”, που μπορείτε να ακούσετε πιο κάτω.

Hyper-Dimensional Expansion Beam:

01 Code

02 Technicolour

03 Lucid Dreamer

04 Tokyo Nights

05 Pyramids

06 Frequency of Feeling Expansion

07 Angel of Darkness

08 Aftermath

09 Atomic Wave Dance

10 The Hammer

11 Mystik