Ακούστε ολόκληρο το follow-up του Fear of the Dawn, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο

Τον νέο του δίσκο με τίτλο Entering Heaven Alive κυκλοφόρησε και επίσημα ο Jack White, μέσα από την προσωπική του δισκογραφική εταιρία, τη Third Man Records.

Ο δίσκος αποτελεί την πέμπτη solo δισκογραφική δουλειά του καλλιτέχνη, αλλά και τη δεύτερη για το 2022, μιας που τον περασμένο Απρίλιο κυκλοφόρησε και το Fear of the Dawn.

Για το Entering Heaven Alive είχε προηγηθεί η δημοσίευση του acoustic lead single, “Love Is Selfish”, η οποία και έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με αυτή των κομματιών του Fear of the Dawn, “Taking Me Back”, “Hi-De-Ho” featuring Q-Tip και “What’s the Trick?”.

Ο μουσικός από το Nashville χαρακτήρισε τον δίσκο σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Consequence of Sound ως «το πρώτο πράγμα που έκανε ποτέ και ήταν πραγματικά απαλό».

Ακούστε εδώ το Entering Heaven Alive και δείτε το album artwork και την πλήρη tracklist του.

Entering Heaven Alive Artwork:

Entering Heaven Alive Tracklist: