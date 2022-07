Ένα EP-έκπληξη κυκλοφόρησε η Billie Eilish, εντυπωσιάζοντας τους θαυμαστές της ανά τον κόσμο, με μια κυκλοφορία που δεν περίμεναν στα μέσα του καλοκαιριού. Η νέα δουλειά της δημοφιλούς μουσικού τιτλοφορείται Guitar Songs και περιλαμβάνει τα ολοκαίνουρια κομμάτια "TV" και "The 30th".

Το two-track EP δημιούργησε μαζί με τον αδερφό της, FINNEAS, και αποτελεί το studio follow-up του blockbuster album της από το 2021, Happier Than Ever. Η ίδια είχε ερμηνεύσει το προηγούμενο διάστημα το κομμάτι “TV” σε ζωντανές της εμφανίσεις, χωρίς ωστόσο να έχει προϊδεάσει τον κόσμο για μια νέα κυκλοφορία τόσο σύντομα.

Η Eilish τραγουδά στο “TV” σε προσωπικό τόνο τους στίχους “I’ll try not to starve myself/ Just because you’re mad at me”, για να συνεχίσει σε ένα πιο κοινωνικό επίπεδο με τους στίχους “The internet’s gone wild watching movie stars on trial/ While they’re overturning Roe v. Wade”.

Το “The 30th” από την άλλη έλαβε τον τίτλο του από την 30η Δεκεμβρίου όταν και η ίδια το έγραψε και αναφέρεται σε ένα γεγονός που βίωσε, αλλά αδυνατεί μέχρι σήμερα να περιγράψει. Σε αυτό τραγουδά: “Sometimes you look the same/ Just like you did before the accident. When you’re staring into space/ It’s hard to believe you don’t remember it/ Woke up in the ambulance/ You pieced it all together on the drive”.

