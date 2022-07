Ακούστε τη νέα δουλειά του αγαπημένου συγκροτήματος, εμπνευσμένη στιχουργικά από το κομμάτι του Paul McCartney, “Live And Let Die”

Στροφή στον σκληρό ήχο φαίνεται πως κάνουν οι Muse με το νέο τους κομμάτι, “Kill Or Be Killed”, το οποίο και περιλαμβάνεται στον επικείμενο δίσκο τους, Will Of The People.

Το κομμάτι έρχεται μετά τα τρία πρώτα singles που κυκλοφόρησαν οι Muse το τελευταίο διάστημα, το ομώνυμο του δίσκου, το “Compliance” και το “Won’t Stand Down”.

Σύμφωνα με τον Matt Bellamy, «το “Kill Or Be Killed” είναι η πιο σκληρή εκδοχή των Muse», με διπλό μπάσο και μπόλικη δράση στα drums.

Η νέα αυτή δουλειά του συγκροτήματος είναι εμπνευσμένη στιχουργικά από το κομμάτι του Paul McCartney, “Live And Let Die”, και αποτελεί ένα dark take στο πώς οι αντιξοότητες στη ζωή μπορούν να ξυπνήσουν τα χειρότερα ένστικτα στους ανθρώπους, με κάθε κόστος.

Το Will Of The People αναμένεται να κυκλοφορήσει και επίσημα στις 26 Αυγούστου από την Warner Records.

Ακούστε εδώ το “Kill Or Be Killed”: