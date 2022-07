Μια ολοκαίνουρια και άκρως σκοτεινή διασκευή στο “Losing My Religion” των R.E.M. κυκλοφόρησε πρόσφατα η Soccer Mommy (ή κατά κόσμον Sophie Regina Allison), η οποία και αποτελεί μέρος του InVersions 90s Project του Deezer. Αυτό περιλαμβάνει 16 διασκευές κλασικών κομματιών της δεκαετίας του ’90, όπως το “No Scrubs” των TLC από την Arya Starr και το “All That She Wants” των Ace Of Base από την Priya Ragu

Μιλώντας για το cover στο ΝΜΕ, η Sophie Regina Allison ανέφερε ότι επιθυμούσε να δημιουργήσει μια δική της εκδοχή, η οποία θα ακουγόταν πιο επίσημη, αλλά και σκοτεινή ταυτόχρονα. Όλη η διαφορά βρίσκεται στα φωνητικά και όχι στις νότες και τις συγχορδίες του κομματιού, τις οποίες και έχει διατηρήσει ίδιες με το original.

Ακούστε εδώ τη διασκευή.