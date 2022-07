Το ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα κομμάτι τους με τίτλο “Rosebud” έδωσαν στη δημοσιότητα οι Manic Street Preachers, μέσα από την επανακυκλοφορία του δίσκου Know Your Enemy. Ο δίσκος πρόκειται να κυκλοφορήσει και επίσημα στις 9 Σεπτεμβρίου, με το συγκρότημα να μοιράζεται ήδη πληροφορίες σχετικά με αυτό με το κοινό, που μπορεί ήδη να το παραγγείλει.

Ο δίσκος θα χωρίζεται αυτή τη φορά σύμφωνα με τους Preachers σε δύο δίσκους, τους Solidarity και Door To The River, ενώ η κυκλοφορία θα συνοδεύεται από έναν δίσκο με unreleased demos. Ολόκληρη αυτή η δισκογραφική δουλειά θα κυκλοφορήσει σε remixed εκδοχή.

Ακούστε εδώ το “Rosebud”:

