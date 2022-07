Το νέο του κομμάτι με τίτλο “Degradation Rules” κυκλοφόρησε ο Ozzy Osbourne, στο οποίο και συνεργάζεται με τον πάλαι ποτέ bandmate του στους Black Sabbath, Tony Iommi. Αυτό περιλαμβάνεται στον επικείμενο δίσκο του με τίτλο Patient Number 9.

Στο κομμάτι συμμετέχουν και οι μουσικοί Chad Smith και Robert Trujillo στα drums και το μπάσο αντίστοιχα, ενώ αυτό αποτελεί το δεύτερο δείγμα από τον δίσκο, έπειτα από το ομώνυμο κομμάτι του στο οποίο και συμμετέχει ο Jeff Beck.

Στον δίσκο συμμετέχουν και οι Eric Clapton, Mike McCready και Zakk Wylde, ενώ στο μπάσο ακούμε επίσης τους Duff McKagan και Chris Chaney. Την πλειοψηφία του drumming ανέλαβε ο Smith, με τον εκλιπόντα Taylor Hawkins να συμμετέχει επίσης στο LP.

Το Patient Number 9 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου σε όλα τα formats.

Ακούστε το “Degradation Rules” εδώ:

