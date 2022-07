Στις 20 Ιουλίου θα γιορτάζονταν κανονικά τα 58α γενέθλια του εμβληματικού Chris Cornell, ο οποίος και έφυγε από τη ζωή το 2017. Με αυτήν την αφορμή, η κόρη του, Toni Cornell, ανάρτησε ένα συγκινητικό tribute στη σελίδα της στο Instagram, δείχνοντας στους θαυμαστές της ίδιας και του πατέρα της ένα home video με τους δυο τους.

Στο clip, ο εμβληματικός frontman των Soundgarden δίνει ερμηνευτικές συμβουλές στην κόρη του που τραγουδά το κομμάτι “Love the Way You Lie” των Eminem και Rihanna, όσο εκείνος τη συνοδεύει παίζοντας ακουστική κιθάρα.

Η Toni συνόδευσε την ανάρτηση με ένα μακροσκελές caption, στο οποίο αναφέρεται σε ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του πατέρα της, το οποίο και λάτρευε να διασκευάζει. «Το “Nothing Compares 2 U” δεν είναι μόνο ένα κομμάτι. Είναι αυτό που σκέφτομαι εγώ κάθε φορά που ανατρέχω στη ζωή μας και στις αναμνήσεις μας μαζί. Πάντα έπαιζες μουσική για εμάς, τραγουδούσες μαζί μας, χόρευες μαζί μας».

Η ίδια συνεχίζει: «Ο κόσμος δεν θα ήταν ο ίδιος χωρίς εσένα και εγώ δεν θα είμαι ποτέ η ίδια με εσένα να έχεις φύγει πια. Έγραψες το soundtrack όχι μόνο για τη ζωή μας, αλλά για τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και θα το ακούμε για πάντα. Σε αισθανόμαστε δίπλα μας όσο οι λέξεις, η αγάπη και όλες οι αναμνήσεις διαμόρφωσαν τον κόσμο μας, μας έκαναν αυτούς που είμαστε και έχουν για πάντα εγγραφεί στα βάθη της ψυχής μας. Στα γενέθλιά σου, αλλά και κάθε μέρα, γιορτάζουμε την ύπαρξή σου και θυμόμαστε πόσο τυχεροί υπήρξαμε που ήσουν δικός μας».

Σε ένα ακόμη birthday tribute για τον Cornell που βγήκε στον αέρα του Lithium channel του SiriusXM, η σύζυγος του Cornell, Vicky Cornell, αποκάλυψε ότι εκείνος υπήρξε θαυμαστής του Eminem. «Πίστευε ότι ήταν ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και παίζαμε το “Not Afraid” στο αυτοκίνητο» θυμήθηκε εκείνη. «Και ο μικρός Christopher ξαφνικά ξεκίνησε να το τραγουδά. Και ήταν το αγαπημένο του κομμάτι. Οπότε ο μπαμπάς και εκείνος κάθε φορά που έμπαιναν στο αμάξι τραγουδούσαν μαζί το “Not Afraid”».

Με παραγωγούς τις Vicky και Toni, το SiriusXM special περιλαμβάνει 15 κομμάτια που διέθεταν συγκεκριμένο νόημα για τον Chris Cornell ή τον θυμίζουν στην οικογένειά του. Έχοντας κάνει την πρεμιέρα του στις 20 Ιουλίου, αυτό θα ακούγεται από τον σταθμό μέχρι και τις 24 Ιουλίου στη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Δείτε την ανάρτηση της Toni Cornell: