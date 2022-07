Ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα κομμάτι ερμήνευσαν οι Big Thief σε ένα NPR Tiny Desk (Home) Concert, το οποίο έλαβε χώρα μέσα στα NPR Studios. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζοντας ένα set τεσσάρων κομματιών, οι Big Thief ερμήνευσαν επιλογές από τον τελευταίο τους δίσκο, Dragon New Warm Mountain I Believe in You, μαζί με το ακυκλοφόρητο track, “Happiness”.

Την τηλεσκηνοθεσία της συναυλίας ανέλαβαν οι Adam Gundersheimer και Vanessa Haddad, με τους Big Thief να ξεκινούν το set με το album opener, “Change”, προτού συνεχίσουν με τα κομμάτια “Dried Roses” και “Certainty”. Την performance τους έκλεισαν με το “Happiness”.

Δείτε εδώ το Tiny Desk (Home) Concert των Big Thief: