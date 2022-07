Καθιστός αναγκάστηκε να συμμετέχει στην τελευταία συναυλία των Rage Against the Machine ο Zack de la Rocha, έπειτα από έναν τραυματισμό στο πόδι του κατά τη διάρκεια της ίδιας συναυλίας, που έλαβε χώρα στο Chicago το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Consequence και του απεσταλμένου του, Allen Halas, ο de la Rocha τραυματίστηκε έπειτα από την ερμηνεία τεσσάρων κομματιών του συγκροτήματος και χρειάστηκε τη βοήθεια του crew της συναυλίας, κάνοντας ένα απαραίτητο διάλειμμα προτού επιστρέψει στη σκηνή για να ολοκληρώσει την εμφάνιση χρησιμοποιώντας σαν κάθισμα έναν ενισχυτή.

Η συναυλία της Δευτέρας αποτελεί μόλις τη δεύτερη της πολυαναμενόμενης περιοδείας του συγκροτήματος, 11 ολόκληρα χρόνια μετά τη διεξαγωγή της τελευταίας συναυλίας τους.

