Την περίφημη συναυλία του Bob Dylan στο Royal Albert Hall του Λονδίνου πρόκειται να αναπαραστήσει η Cat Power, η οποία και έχει αποδείξει ποικιλοτρόπως στο παρελθόν ότι αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες θαυμάστριες του εμβληματικού καλλιτέχνη.

Πιο συγκεκριμένα, η Cat Power αναμένεται να παρουσιάσει μία συναυλία με τα κομμάτια του Dylan, όπως ακριβώς είχε πράξει ο ίδιος στην "Dylan goes electric" tour του 1966. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, ο Dylan έκανε το μεγάλο βήμα του να προχωρήσει από τη χρήση αποκλειστικά ακουστικής κιθάρας στην ηλεκτρική.

Η original συναυλία του καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε στην πραγματικότητα στο Manchester Free Trade Hall στις 17 Μαΐου του 1966, στο τέλος της “Dylan goes electric” tour. Ωστόσο, οι bootleg ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησαν από αυτή το 1998 ανέφεραν λανθασμένα ότι επρόκειτο για συναυλία στο Royal Albert Hall. Πιο συγκεκριμένα, οι ηχογραφήσεις κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά στη συλλογή The Bootleg Series, Vol 4: Bob Dylan Live 1966 – The “Royal Albert Hall” Concert.

«Όταν προέκυψε επιτέλους η ευκαιρία να παίξω στο Royal Albert Hall, ήταν κάτι το αυτονόητο για μένα», ανέφερε η Power σε σχετικές δηλώσεις της. «Απλά ήθελα να παίξω κομμάτια του Dylan. Και για μένα, η επιλογή αυτών των κομματιών του, ανήκει εκεί».

Η Power έχει στο παρελθόν γράψει ένα κομμάτι για τον Dylan με τίτλο “Song to Bobby”, μια εβδομάδα προτού τον συναντήσει για πρώτη φορά το 2008. Η ίδια έχει διασκευάσει ακόμη κομμάτια του όπως τα “Paths of Victory”, “Hard Times in New York Town” και “Moonshiner” κατά τη διάρκεια των συναυλιών της. Ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή της συναυλίας στο Instagram, η Power μοιράστηκε με τους θαυμαστές της τους στίχους για το κομμάτι “Song to Bobby 2”.