Με τους Pearl Jam συναντήθηκε ο Johnny Marr στο stage του BST Hyde Park στις 9 Ιουλίου, βιντεοσκοπημένο υλικό των οποίων μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω.

Ο πάλαι ποτέ μουσικός των Smiths και επιτυχημένος solo καλλιτέχνης συνόδευσε το συγκρότημα στην ερμηνεία του κομματιού “Throw Your Hatred Down”, το οποίο και εμπεριέχεται στον δίσκο Neil Young And Pearl Jam. Ο Marr συμμετείχε στην ερμηνεία του παίζοντας το εκτεταμένο κιθαριστικό solo αυτού, μπροστά σε 65,000 κόσμου.

Johnny Marr came on with Pearl Jam. Fuck ing hell yes ♥️🔥 pic.twitter.com/2rudqZp6Pb — Clare_mtb 💙 (@clare_mtb) July 9, 2022

Johnny Marr and Pearl Jam. pic.twitter.com/UwTGtAYMcq — Bertram Wilberforce Wooster (@Wooster_Bert_) July 9, 2022

Ο Marr βρισκόταν στο festival ως support για τους Pearl Jam για τη δεύτερη συναυλία τους σε αυτό, που αποτελεί μάλιστα και τη μεγαλύτερη που έχουν δώσει ποτέ στη βρετανική πρωτεύουσα. Οι Pearl Jam επρόκειτο να εμφανιστούν ως headliners του BST Hyde Park το 2021 μαζί με τους Duran Duran, με το event να ακυρώνεται τότε εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

Ως support στις 8 Ιουλίου εμφανίστηκαν οι October Drift, Fatherson, LIFE και Daytime TV, ενώ στις 9 Ιουλίου βρέθηκαν στη σκηνή οι Stereophonics, Marr, Temples, Tiger Cub, Petrol Girls, James & The Cold Gun, PEAKS! και Connor Selby.