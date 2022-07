Μια βιογραφία του Charlie Watts πρόκειται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο, η οποία και έχει ήδη πάρει την έγκριση της οικογένειας αλλά και των bandmates του εκλιπόντα drummer των Rolling Stones.

Τίτλος του βιβλίου θα είναι το Charlie’s Good Tonight: The Life, the Times, and the Rolling Stones: The Authorized Biography of Charlie Watts, με τους Keith Richards και Mick Jagger να έχουν προλογίσει το project.

Τη βιογραφία υπογράφει ο Paul Sexton, ενώ αυτή αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Harper Collins.

Ο Watts πέθανε τον Αύγουστο του 2021 σε ηλικία 80 ετών. Σήμερα, στη θέση του στους Rolling Stones εμφανίζεται ο Steve Jordan, ενώ το συγκρότημα διεξάγει μια παγκόσμια περιοδεία στη μνήμη του ιδρυτικού μέλους του.