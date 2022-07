Με καρκίνο διαγνώστηκε ο πρώην μπασίστας των Hüsker Dü, Greg Norton, με τους θαυμαστές του να λανσάρουν μια καμπάνια GoFundMe για την οικονομική του στήριξη.

«Στις αρχές Ιουνίου διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη», έγραψε ο Norton σε σχετική του ανάρτηση στο Facebook την Παρασκευή 1η Ιουλίου. «Οι γιατροί μου στην Mayo Clinic πιστεύουν ότι έχω τις πιθανότητες με το μέρος μου, όμως πρέπει να το κάνουμε σωστά και να προχωρήσουμε σε εγχείρηση και θεραπεία».

Ο Norton δήλωσε επίσης ότι το συγκρότημά του, οι UltraBomb, ακύρωσαν τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, ώστε να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να αναρρώσει πλήρως.

Ο Norton δημιούργησε τους Hüsker Dü μαζί με τους Bob Mould και Grant Hart το 1979. Παρέμεινε μαζί με τους Mould και Hart σε αυτούς μέχρι και τη διάλυσή τους το 1988 ενώ έπαιξε και στους έξι δίσκους τους, από το Everything Falls Apart του 1983, μέχρι και το Warehouse: Songs and Stories του 1987.

Το 2017, ο Grant Hart έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από επιπλοκές του καρκίνου στο ήπαρ από τον οποίο και έπασχε.