Την πρώτη της μεγάλη συναυλία εδώ και μισή δεκαετία έδωσε η Adele στο Hyde Park του Λονδίνου, την οποία και παρακολούθησαν περίπου 65,000 θαυμαστές της.

Το show έλαβε χώρα την Παρασκευή 1 Ιουλίου, ενώ επαναλήφθηκε την επόμενη ημέρα, ως μέρος του φετινού BST Hyde Park. Ως support act επιστρατεύτηκε ένα all-female bill, αποτελούμενο από τις Kacey Musgraves, Nilüfer Yanya, Gabrielle, Mahalia, Self Esteem, Tiana Major9, Chrissi, Bonnie Kemplay, Ruti και Tamzene.

Πρόκειται για τις πρώτες εμφανίσεις της τραγουδίστριας μετά από αυτές του Wembley Stadium, που πραγματοποιήθηκαν το 2017.

Η Adele ερμήνευσε παλαιότερα και νέα κομμάτια από τον δίσκο της, 30, όπως τα “Easy On Me”, “Hello”, “Someone Like You” και “Oh My God”.

Δείτε βιντεοσκοπημένο υλικό από τη μοναδική συναυλία της τραγουδίστριας, όπως και την πλήρη της setlist εδώ:

Η Adele ερμήνευσε τα κομμάτια:

‘Hello’

‘I Drink Wine’

‘I’ll Be Waiting’

‘Rumour Has It’

‘Water Under The Bridge’

‘One And Only’

‘Skyfall’

‘Send My Love (To Your New Lover)’

‘Easy On Me’

‘All I Ask’

‘Make You Feel My Love’ (Bob Dylan cover)

‘Someone Like You’

‘Oh My God’

‘Set Fire To The Rain’

‘Hold On’

‘Rolling In The Deep’

‘When We Were Young’

‘Love Is A Game’