Σε ακύρωση της συναυλίας του στην Κοπεγχάγη αναγκάστηκε να προχωρήσει ο Harry Styles το απόγευμα της Κυριακής 3 Ιουλίου, έπειτα από τη σοκαριστική ένοπλη επίθεση στο εμπορικό κέντρο Field της πόλης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί στο Royal Arena της Κοπεγχάγης, που απέχει μόλις λίγα μέτρα από τον τόπο όπου εξελίχθηκε το αιματηρό περιστατικό, που άφησε πίσω του τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Έπειτα από την ανακοίνωση της ακύρωσης της συναυλίας του, Ο Styles προχώρησε σε μια ανάρτηση στα προσωπικά του social media, αναφέροντας: «Είμαι συγκλονισμένος μαζί με τους ανθρώπους της Κοπεγχάγης. Λατρεύω αυτήν την πόλη. Οι άνθρωποί της είναι τόσο ζεστοί και γεμάτοι αγάπη. Είμαι συντετριμμένος για τα θύματα, τις οικογένειες και όλους όσους υποφέρουν. Λυπάμαι που δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί σήμερα. Σας παρακαλώ να φροντίζεται ο ένας τον άλλον».

