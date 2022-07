Με τους Grateful Dead φαίνεται πως συνέκρινε ο Wyclef Jean τη μπάντα των Fugees, έπειτα από την επιβεβαίωση του επαναπρογραμματισμού της reunion tour τους.

Το εξαιρετικά επιδραστικό hip-hop group των Ms. Lauryn Hill, Wyclef Jean και Pras Michel είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή μιας περιοδείας με αφορμή την επανένωσή του για την 20η επέτειο από την κυκλοφορία του εμβληματικού δίσκου τους, The Score. Αυτή φυσικά ακυρώθηκε εξαιτίας της πανδημίας, που δεν επέτρεπε τη διεξαγωγή των συναυλιών σε όλες τις πόλεις που είχαν προγραμματιστεί εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονταν για πολλούς μήνες

Μιλώντας στο HipHopDX για τις επαναπρογραμματισμένες ημερομηνίες, ο Wyclef Jean ανέφερε: «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας πω ότι μαζί με τους Fugees, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ για την επαναπρογραμματισμένη περιοδεία. Ως fan των Fugees, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Το μόνο που μπορώ να πω στους fans, μη χάνετε την ελπίδα, γιατί ξέρετε, είμαστε οι Hip Hop Grateful Dead! Θα το καταφέρουμε [γέλια]!».

Ο Wyclef Jean στη συνέχεια της συνέντευξης αναφέρθηκε στο επόμενο solo άλμπουμ του, το 2097, το οποίο θα είναι και το πρώτο του full-length από το Wyclef Goes Back to School Volume 1. Αυτό αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, με πρώτο single το “AfriCali”.

Σε άλλα νέα, την Παρασκευή 1η Ιουλίου, η Lauryn Hill έκανε μια εμφάνιση έκπληξη στο set του Wyclef Jean στο Essence festival, όπου και ερμήνευσε μαζί του τέσσερα κομμάτια των Fugees: το δημοφιλές cover τους στο “Killing Me Softly With His Song” της Lori Lieberman, αλλά και τα “How Many Mics”, “Fu-Gee-La” και “Ready Or Not”.

That moment when @MsLaurynHill showed up as my surprise guest last night @essencefest - This is what it sounds like when a true G.O.A.T enters the arena! #essencefest #thecarnival pic.twitter.com/INMhgTm5HP