Τη διεξαγωγή μιας ευρωπαϊκής περιοδείας για το 2022 ανακοίνωσαν οι Stereolab, η οποία και θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο για να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.

Το συγκρότημα αναμένεται να ξεκινήσει την περιοδεία του από το La Gaité Lyrique του Παρισιού στις 26 Οκτωβρίου, όταν δηλαδή και θα έχει τελειώσει η εκτεταμένη περιοδεία του στις ΗΠΑ. Μετά τη συναυλία στο Παρίσι θα ακολουθήσουν εμφανίσεις στη Λισαβόνα, το Άμστερνταμ, τη Ρώμη, το Βερολίνο και άλλες πόλεις.

Η προπώληση των εισιτηρίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 Ιουλίου, ενώ μπορείτε να δείτε τα full dates πιο κάτω.

Europe / UK - tickets on sale - 8th July 2022 at 10am BST. pic.twitter.com/DwXvKbaZMx — Stereolab (@stereolabgroop) July 4, 2022

Η ανακοίνωση της περιοδείας των Stereolab έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του πέμπτου τόμου της ανθολογίας Switched On του συγκροτήματος, με τίτλο Pulse of the Early Brain [Switched On Volume 5]. Αυτός αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις Warp Records/ Duophonic UHF Disks και είναι διαθέσιμος για προπαραγγελία.