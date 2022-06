Με ένα ιστορικής σημασίας μήνυμα για τα δικαιώματα των γυναικών έκλεισε την εμφάνισή του στο φετινό Glastonbury ο Kendrick Lamar, έχοντας προηγουμένως ευχαριστήσει τους θαυμαστές του συγκινημένος.

Ο δημοφιλής rapper, που επέστρεψε φέτος στη δισκογραφία με το Mr. Morale And The Big Steppers, ερμήνευσε στο τέλος της εμφάνισής του στο φεστιβάλ το κομμάτι “Savior”, στο οποίο επανέλαβε κατά την ολοκλήρωσή του τις φράσεις “They judge you, they judged Christ. Godspeed for women’s rights”. Στη συνέχεια αποχώρησε από το stage, όσο ψεύτικο αίμα έρρεε από το αγκάθινο στεφάνι που φορούσε ως στέμμα στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Οι δύο φράσεις του Lamar στο τέλος της εμφάνισής του έρχονται φυσικά ως αποτέλεσμα της ανατροπής του Roe v. Wade από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, γεγονός που οδηγεί στην άρση της συνταγματικότητας του δικαιώματος στις αμβλώσεις. Μαζί με τον Lamar, δεκάδες ακόμη καλλιτέχνες εκμεταλλεύτηκαν το φετινό Glastonbury για να εκφράσουν την οργή τους απέναντι στη σκοταδιστική αυτή ανατροπή, συμπεριλαμβανομένων των Billie Eilish, Lorde και Phoebe Bridgers.

Δείτε εδώ στιγμιότυπα από την εμφάνιση του Kendrick Lamar στο Glastonbury, όπως και τη setlist του ίδιου:

Kendrick kicking off a powerful performance! LS pic.twitter.com/JDUFHLCReL — Glastonbury Live (@GlastoLive) June 26, 2022

Kendrick Lamar ending his Glastonbury set with a pointed reference to RoevWade. #glastonburyfestival2022 #RoeVsWade pic.twitter.com/L8RzXIWJsw — Sanny Rudravajhala (@SannyR1985) June 26, 2022

Kendrick Lamar dando uno de los mejores cierres de la historia de Glastonbury con un mensaje muy poderoso sobre el derecho de las mujeres 🐐 pic.twitter.com/2duDBcM7Hf — Martin Briones (@bbcemay) June 26, 2022

MAKING HISTORY.



Kendrick Lamar at Glastonbury Festival 2022 💥



Watch on BBC iPlayer | Listen via 1Xtra on BBC Sounds.https://t.co/tjz4F6g4E3 pic.twitter.com/wPStU92wlA — BBC Radio 1Xtra (@1Xtra) June 26, 2022

Kendrick Lamar Glastonbury Setlist:

United in Grief

m.A.A.d city (Part I)

Money Trees

Backseat Freestyle

The Art of Peer Pressure (Part I)

Swimming Pools (Drank)

Poetic Justice

Bitch, Don’t Kill My Vibe

N95

Count Me Out

King Kunta

i

Alright

Institutionalized (Part I)

The Blacker the Berry

BLOOD.

DNA.

ELEMENT.

Silent Hill

LOYALTY.

LUST.

Encore:

HUMBLE.

LOVE.

Savior