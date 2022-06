The Jesus & Mary Chain και Phoebe Bridgers συναντήθηκαν στη σκηνή του φετινού Glastonbury, όπου μαζί ερμήνευσαν ένα από τα πιο ρομαντικά κομμάτια των πρώτων, το “Just Like Honey”.

Η τραγουδίστρια του Punisher βρέθηκε στη σκηνή του φεστιβάλ το βράδυ της Παρασκευής, βοηθώντας τους JAMC ως guest vocalist για το κομμάτι. Η ερμηνεία του ήταν μάλιστα μέρος ενός live broadcast του BBC και μπορείτε να την απολαύσετε στην πλήρη της εκδοχή πιο κάτω.

Πριν από την εμφάνισή της με τους JAMC, η Bridgers είχε δώσει τη δική της συναυλία στο φεστιβάλ, στην οποία και αφιέρωσε αρκετή ώρα ώστε να αναφερθεί στην πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με την ανατροπή του Roe v. Wade και της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στην άμβλωση.

«Είναι πραγματικά εντελώς σουρεαλιστικό και διασκεδαστικό, όμως περνώ την πιο σκατένια μέρα», εκμυστηρεύτηκε η Bridgers από τη σκηνή του φεστιβάλ. Η ίδια προσκάλεσε το κοινό στη συνέχεια να φωνάξει “Fuck the Supreme Court!”, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του φετινού Glastonbury.

Phoebe Bridgers leads a “Fuck the Supreme Court” chant during her set at Glastonbury. pic.twitter.com/y9RGr1DZHY