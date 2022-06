Το βήμα τους από το φετινό Glastonbury εκμεταλλεύτηκαν οι Olivia Rodrigo και Lily Allen για να εκφράσουν την οργή τους για την ανατροπή της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στην άμβλωση, που ψηφίστηκε φυσικά από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Για να το κάνουν αυτό, οι δύο αγαπημένες τραγουδίστριες αφιέρωσαν στο Ανώτατο Δικαστήριο το κομμάτι της Lily Allen, “Fuck You”.

«Είμαι καταρρακωμένη και τρομοκρατημένη. Τόσες γυναίκες και τόσα πολλά κορίτσια πρόκειται να πεθάνουν εξαιτίας αυτού», ανέφερε η Rodrigo. «Θέλω να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι στα πέντε μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου που μας έδειξαν ότι στο τέλος της ημέρας, πραγματικά δεν τους καίγεται καρφί για την ελευθερία», συμπλήρωσε η ίδια.

Η Rodrigo συνέχισε ονοματίζοντας τους πέντε δικαστές που ψήφισαν ώστε να ανατραπεί το Roe v. Wade: Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh. «Σας σιχαινόμαστε», φώναξε στο μικρόφωνο, όσο η Allen σήκωνε το μεσαίο της δάχτυλο.

Η Allen έγραψε το κομμάτι “Fuck You” το 2009, ως μέσο διαμαρτυρίας απέναντι στα συντηρητικά κόμματα που σάρωναν σε Ηνωμένο Βασίλειο και HΠΑ εκείνη την περίοδο.

Δείτε υλικό από την εμφάνισή τους:

@oliviarodrigo & lily allen i absolutely fucking adore you. thank you for standing up for our rights. ur such a bad bitch ily <3 pic.twitter.com/9xYPaBvqZV