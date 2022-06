Μια εμφάνιση-έκπληξη πραγματοποίησε ο Jack White στο φετινό Glastonbury, ερμηνεύοντας το απόγευμα της Κυριακής 15 ολόκληρα κομμάτια του ίδιου, αλλά και των White Stripes και Raconteurs, στο Park Stage του φεστιβάλ.

Η εμφάνισή του ανακοινώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μέσα από την ημερήσια εφημερίδα του φεστιβάλ, ενώ ζωντανά τον απόλαυσε ένα κοινό περίπου 10.000 ανθρώπων.

Μαζί με τους Daru Jones, Dominic John Davis και τον keyboardist, Quincy McCrary, ο White ερμήνευσε κομμάτια του ίδιου, των White Stripes και Raconteurs, αλλά και το “I Cut Like a Buffalo” των Dead Weather.

Ο White βρίσκεται αυτήν την περίοδο εν μέσω μιας μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας, στην οποία και παρουσιάζει ζωντανά τους δύο δίσκους που κυκλοφόρησε φέτος, το Fear of the Dawn και το Entering Heaven Alive.

Δείτε υλικό από την εμφάνισή του:

Jack White. The Park. 6pm. pic.twitter.com/z0g7UxbyXh — Glastonbury Festival (@glastonbury) June 26, 2022

Jack White Glastonbury Setlist:

Taking Me Back

The White Raven

Dead Leaves and the Dirty Ground (The White Stripes song)

Love Interruption

Love is Selfish

Hotel Yorba (The White Stripes song)

Lazaretto

I Cut Like a Buffalo (The Dead Weather song)

What’s the Trick?

I’m Slowly Turning Into You (The White Stripes song)

You Don’t Understand Me (The Raconteurs song)

Cannon (The White Stripes song)

Ball and Biscuit (The White Stripes song)

Steady, as She Goes (The Raconteurs song)

Seven Nation Army (The White Stripes song)