Εξοργισμένος φαίνεται πως είναι ο Billie Joe Armstrong των Green Day, έπειτα από την ανατροπή της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στις αμβλώσεις στις ΗΠΑ.

Ο frontman του συγκροτήματος εξέφρασε τα συναισθήματά του μπροστά στη σκοταδιστική αυτή απόφαση, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και περιορίζει τρομακτικά την αυτοδιάθεση γυναικών και θηλυκοτήτων των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο Armstrong τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας των Green Day στο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής.

«Γαμώ την Αμερική, αποκηρρύσσω την ιθαγένειά μου. Θα έρθω εδώ», δήλωσε ο Armstrong στο κοινό της συναυλίας. «Δεν υπάρχει τόση γαμημένη ηλιθιότητα στον κόσμο, ώστε να με κάνει να επιστρέψω σε αυτήν την γαμημένη χώρα».

Ο Armstrong συνέχισε με ακόμη πιο υψηλούς τόνους σε εμφάνιση του συγκροτήματός του την επόμενη μέρα. Προτού ερμηνεύσουν το διαχρονικό τους κομμάτι, “American Idiot”, ο ίδιος ούρλιαξε στο μικρόφωνο: «Γαμώ το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ», ενώ αναφέρθηκε στους συντηρητικούς δικαστές ως «αρχίδια».

#GreenDay #RoeVWade #hellamegatour

billie joe’s statement on roe vs wade at london hella mega tour last night pic.twitter.com/6cJx4oa6I1