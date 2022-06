Τους Dave Grohl και Bruce Springsteen προσκάλεσε ο Paul McCartney στη σκηνή του Glastonbury, σε μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία του εμβληματικού φεστιβάλ.

Το πάλαι ποτέ Σκαθάρι προσκάλεσε τους δύο μουσικούς στη σκηνή κατά τη διάρκεια του headlining set του ίδιου το βράδυ του Σαββάτου. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο McCartney εμφανίζεται ως headliner του φεστιβάλ, με την πρώτη να έχει πραγματοποιηθεί σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, το 2004.

Ο Dave Grohl εμφανίστηκε στη σκηνή του φεστιβάλ για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του drummer των Foo Fighters, Taylor Hawkins, και ερμήνευσε μαζί με τον McCartney το κομμάτι των Beatles “I Saw Her Standing There” και το “Band on the Run” των Wings. Ο Bruce Springsteen ερμήνευσε με τον McCartney το “Glory Days” και το “I Wanna Be Your Man”.

Στο τέλος, ο McCartney επανέφερε τους δύο καλλιτέχνες στη σκηνή έπειτα από το σχεδόν τρίωρο - 38 κομματιών - set του, για να ερμηνεύσουν μαζί το “The End”. Ο 80χρονος μουσικός είναι πλέον και επίσημα ο γηραιότερος καλλιτέχνης που έχει βρεθεί στον ρόλο του headliner του Glastonbury.

Δείτε εδώ υλικό από τη συναυλία:

DAVE GROHL IS ON STAGE WITH PAUL MCCARTNEY. #GLASTONBURY pic.twitter.com/fwlzKF25Wp — Mark Savage (@mrdiscopop) June 25, 2022

Paul McCartney has just brought out Dave Grohl 🤯



pic.twitter.com/cnqWkMAIVq — The Rock Revival (@TheRockRevivaI) June 25, 2022