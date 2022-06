Τη δισκογραφική τους επιστροφή ανακοίνωσαν οι Two Door Cinema Club, οι οποίοι και έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους single με τίτλο “Wonderful Life”.

Το κομμάτι θα περιλαμβάνεται στον δίσκο Keep On Smiling, ο οποίος και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου σε ψηφιακή μορφή, με την φυσική του εκδοχή να έρχεται στις 4 Νοεμβρίου από την εταιρία LOWER THIRD [PIAS]. Ο δίσκος είναι ήδη διαθέσιμος για pre-order.

Ακούστε εδώ το νέο single του συγκροτήματος:

Δείτε το tracklisting του Keep On Smiling:

‘Messenger AD’ ‘Blue Light’ ‘Everybody’s Cool’ ‘Lucky’ ‘Little Piggy’ ‘Millionaire’ ‘High’ ‘Wonderful Life’ ‘Feeling Strange’ ‘Won’t Do Nothing’ ‘Messenger HD’ ‘Disappearer’

Το συγκρότημα αναμένεται να εμφανιστεί σε μια σειρά από συναυλίες σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, με τα εισιτήριά τους να γίνονται διαθέσιμα από τις 24 Ιουνίου.