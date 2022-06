Το κλασικό hit των Eurythmics, “Sweet Dreams (Are Made Of This)”, διασκεύασε η St. Vincent στην τελετή του Songwriters Hall of Fame 2022. Αυτή διεξήχθη στις 16 Ιουνίου, με το σχετικό υλικό να γίνεται διαθέσιμο στα κοινωνικά δίκτυα τα τελευταία 24ωρα.

Αφού η St. Vincent παρουσίασε τη διασκευή της στο κοινό, η ίδια ανέβηκε στο podium της σκηνής για να μοιραστεί μαζί του και μια ιστορία από την πρώτη φορά που η ίδια είδε το συγκρότημα των Annie Lennox και Dave Stewart στο MTV.

«Ένα όμορφο, ανδρόγυνο πλάσμα με πορτοκαλί μαλλιά εμφανίστηκε φορώντας ένα κοστούμι με γραβάτα. Ήταν τρομακτικοί, ήταν sexy, ήταν έξυπνοι και αφάνταστα cool», ανέφερε η St. Vincent σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press.

Οι Eurythmics έπειτα επανενώθηκαν για μια ερμηνεία του “Here Comes The Rain Again”.