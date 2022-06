Μαζί για πρώτη φορά πρόκειται να κυκλοφορήσουν οι τρεις solo δίσκοι του Paul McCartney, McCartney, McCartney II και McCartney III.

Οι τρεις δισκογραφικές δουλειές του πρώην Σκαθαριού πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε ένα limited edition boxset στις 5 Αυγούστου, ενώ αυτές θα είναι διαθέσιμες σε τρία διαφορετικά formats: ένα limited edition σετ πολύχρωμων βινυλίων, ένα ακόμη στην μαύρη εκδοχή του, αλλά και σε CD – με κάθε ένα να περιλαμβάνει τρία special photo prints με σημειώσεις του Paul McCartney για κάθε έναν από τους δίσκους.

Η συλλογή McCartney I II III είναι ήδη διαθέσιμη για pre-order και μπορείτε να την παραγγείλετε εδώ.

