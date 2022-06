Τρεις ολόκληρους δίσκους πρόκειται να κυκλοφορήσουν οι King Gizzard And The Lizard Wizard μέσα στο 2022, που θα είναι η 21η, 22η και 23η δισκογραφική τους δουλειά αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση ήρθε από το συγκρότημα μέσα από ένα Tweet τους το Σάββατο 18 Ιουνίου, που έγραφε απλώς «3 ακόμη άλμπουμ για αυτήν τη χρονιά».

Σε περίπτωση που τα καταφέρουν και κυκλοφορήσουν αυτοί οι δίσκοι, οι King Gizzard θα έχουν κυκλοφορήσει μέσα στο 2022 πέντε ολόκληρες δισκογραφικές δουλειές, μιας που το vinyl-exclusive, Made In Timeland, κυκλοφόρησε πίσω στον Μάρτιο, ενώ το Omnium Gatherum – ο πρώτος διπλός τους δίσκος– κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.

3 more albums this year — King Gizzard (@kinggizzard) June 17, 2022

Οι King Gizzard αποτελούν μια από τις πολυγραφότατες μπάντες των τελευταίων ετών, μιας που έχουν κυκλοφορήσει μέσα σε μόλις μια δεκαετία 20 studio albums, 13 live albums, δύο compilations, ένα EP και ένα remix album. Το 2017 μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει πέντε δίσκους, τους Flying Microtonal Banana, Murder Of The Universe, Sketches Of Brunswick Eas’, Polygondwanaland και Gumboot Soup.