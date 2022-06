Το ολοκαίνουριο single της με τίτλο “Break My Soul” έδωσε στη δημοσιότητα η Beyoncé, το οποίο και θα περιλαμβάνεται στον δίσκο με τον οποίο επιστρέφει στο μουσικό στερέωμα έπειτα από το πολυβραβευμένο Lemonade του 2016.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια πρόκειται να κυκλοφορήσει τον έβδομο δίσκο της, RENAISSANCE, στις 29 Ιουλίου, με το πρώτο κομμάτι αυτού να δίνεται στη δημοσιότητα μέσω της πλατφόρμας του TIDAL δύο ώρες νωρίτερα από αυτό που είχε ανακοινωθεί σε πρώτη φάση.

Στο “Break My Soul”, η Beyoncé τραγουδά: “I’mma let down my hair / ‘Cause I lost my mind / Bey is back and I’m sleeping real good at night”.

Ακούστε εδώ το κομμάτι:

Σύμφωνα με το Stereogum, το κομμάτι χρησιμοποιεί samples των “Show Me Love” και “Explode” των Robin S και Big Freedia, με τις οποίες η Beyoncé συνεργάστηκε και στο “Formation”. Στο track συμμετέχουν επίσης οι The-Dream και Tricky Stewart, που επίσης είχαν συνεργαστεί με την τραγουδίστρια στο “Single Ladies (Put A Ring On It)”, αλλά και οι Jay-Z και BlaqNmilD.

Αναμένουμε και τα επόμενα δείγματα δουλειάς της Queen Bey μέσα στο καλοκαίρι.