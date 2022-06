Ακούστε το κομμάτι που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισης του καλλιτέχνη στην εκπομπή Top Of The Pops το 1972

Μια ακυκλοφόρητη ως σήμερα εκδοχή του “Starman” του David Bowie δόθηκε στη δημοσιότητα, με αφορμή φυσικά την 50η επέτειο από την κυκλοφορία του πέμπτου δίσκου του εμβληματικού καλλιτέχνη, The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

Ο ιστορικών διαστάσεων δίσκος, που περιλαμβάνει κομμάτια όπως τα “Five Years”, “Suffragette City” και “Ziggy Stardust”, κυκλοφόρησε στις 16 Ιουνίου του 1972, και στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου η Parlophone Records έδωσε στη δημοσιότητα το “Starman (Top Of The Pops Version, 2022 Mix)”. Στη συνέχεια αναμένεται να κυκλοφορήσει και ένα limited-edition, half-speed vinyl reissue του δίσκου.

Δείτε εδώ την full tracklist του re-release:

SIDE ONE

‘Five Years’

‘Soul Love’

‘Moonage Daydream’

‘Starman’

‘It Ain’t Easy'

SIDE TWO

‘Lady Stardust’

‘Star’

‘Hang On To Yourself’

‘Ziggy Stardust’

‘Suffragette City’

‘Rock ’N’ Roll Suicide’

Ακούστε εδώ το “Starman (Top Of The Pops Version, 2022 Mix)”: