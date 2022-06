Περισσότερα από έξι χρόνια πήρε στους Mötley Crüe για να επιστρέψουν στη σκηνή και να δώσουν μια συναυλία για τους θαυμαστές τους, όμως η επιστροφή τους δεν πήγε ακριβώς όπως θα την περίμεναν. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από την περιορισμένη συμμετοχή του drummer τους, Tommy Lee, στο kickoff της περιοδείας τους στην Atlanta, όπου και συμμετείχε σε μόλις πέντε κομμάτια της συναυλίας.

Η περιορισμένη αυτή συμμετοχή του μουσικού δεν αποτελεί ωστόσο κάποιο rock ‘n’ roll καπρίτσιο του ίδιου, αλλά αιτιολογείται από το γεγονός ότι πρόσφατα έσπασε τέσσερα (!) από τα πλευρά του, με αποτέλεσμα να μην δύναται να παίξει κανονικά.

Στη θέση του βρέθηκε ο drummer του Ozzy Osbourne, Tommy Clufetos, με τον οποίο το συγκρότημα ολοκλήρωσε την εμφάνισή του. Πριν να αντικατασταθεί από εκείνον, ο Tommy Lee ενημέρωσε το κοινό ότι ο γιατρός του του είχε συστήσει να μην παίξει καθόλου στη συναυλία, όμως εκείνος δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Υποσχέθηκε φυσικά να επιστρέψει όταν θα του το επιτρέψει η υγεία του.

Στο show εμφανίστηκε και ο Machine Gun Kelly, ο οποίος ερμήνευσε μάλιστα τον Lee στην ταινία The Dirt. Ο MGK ερμήνευσε μαζί με τη μπάντα το live ντεμπούτο του “The Dirt (Est. 1981)”, ένα κομμάτι που ηχογράφησε με τους Crüe για το soundtrack της ταινίας του Netflix.

Breaking News: Motley Crue’s Tommy Lee takes the stage at The Stadium Tour but mid-set goes to the mic and says after 2 and a half years of waiting for this show he broke a few ribs recently and the doctors told him not to play. He promised to perform anyway #TheStadiumTour pic.twitter.com/VjKj9bVQMs