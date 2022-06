Το single τους με τίτλο “Crest Of The Wave” έδωσαν στη δημοσιότητα οι Foals, λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου, πολυαναμενόμενου τους δίσκου, Life Is Yours.

Το κομμάτι αποτελεί το πέμπτο single του συγκροτήματος από τον έβδομο δίσκο του, ο οποίος και πρόκειται να κυκλοφορήσει και επίσημα την Παρασκευή 17 Ιουνίου. Αυτό είχε γραφτεί εν μέρει το 2011 στην Αυστραλία, με τους Foals να το «ξαναπιάνουν» πρόσφατα για τις ανάγκες του Life Is Yours.

Ακούστε εδώ το κομμάτι:

Μιλώντας στο NME για το Life Is Yours, ο frontman του συγκροτήματος, Yannis Philippakis, είχε περιγράψει το opening title track αυτού ως έναν τροπικό ήχο που προσφέρει «αισιοδοξία και παρηγοριά έπειτα από μια σκοτεινή περίοδο».

Αναμένουμε λοιπόν με αγωνία και τα υπόλοιπα μουσικά κομμάτια αυτού!