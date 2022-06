Την ευκαιρία να συμμετέχει σε ένα cameo στην εμβληματική σειρά του ΗΒΟ, Game Of Thrones, φαίνεται πως απέρριψε ο Robert Plant, γεγονός που μοιράστηκε σε συνέντευξή του με τον Καναδό broadcaster, George Stroumboulopoulos.

Ο πάλαι ποτέ frontman των Led Zeppelin δικαιολόγησε αυτή του την απόφαση, αναφέροντας πως δεν επιθυμεί «να γίνεται προβλέψιμος», ενώ ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος δεν παρακολουθούσε τη σειρά.

«Εγώ ξεκίνησα αυτές τις μαλακίες», ανέφερε αστειευόμενος στον Stroumboulopoulos. «Ανατρέξτε στο κομμάτι ‘Immigrant Song’ και οι Led Zeppelin είναι μέρος μια πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ της Ισλανδίας και της Ισλανδικής κυβέρνησης. Δεν ήξεραν τι πραγματικά είχαν προσκαλέσει στο μικρό τους νησί!». Απαντώντας στην ερώτηση του τι ρόλο θα είχε στη σειρά αν είχε δεχθεί να συμμετάσχει, ο Plant ρώτησε τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεών του ο οποίος ανέφερε πως αυτό ήταν κάτι που δεν είχε αποφασιστεί.

Δείτε το clip της συνέντευξης:

Did you know Robert Plant was offered a role in Game of Thrones? Here's why he turned it down. pic.twitter.com/vc00AenZNq