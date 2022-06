Μια διασκευή της στο “Buddy’s Rendezvous” του Father John Misty έδωσε στη δημοσιότητα η Lana Del Rey, με το κομμάτι να είναι διαθέσιμο πλέον σε όλα τα streaming services. Αυτό υπήρχε προηγουμένως μονάχα σε επτάιντσο single που περιλαμβανόταν στο limited edition box set του δίσκου του Father John Misty, Chloë and the Next 20th Century.

Με το “Buddy’s Rendezvous” να αποτελεί ένα τέλειο match για την ρετρό αισθητική της Del Rey, η τραγουδίστρια ερμηνεύει με τον δικό της μοναδικό τρόπο τους στίχους του FJM: “What’s the point of being everybody’s girl?/ Maybe you think that way there’s no chance getting hurt/ Living for no one costs me way more than it’s worth”.

Προς το τέλος του cover, ο FJM συμμετέχει σε αυτό μαζί με την Del Rey, διαφοροποιώντας λίγο τους στίχους σε σχέση με το πρωτότυπο.

Μαζί με την κυκλοφορία του cover, ο FJM κυκλοφόρησε το μουσικό video για την original εκδοχή του “Buddy’s Rendezvous”, το οποίο και σκηνοθέτησε η κινηματογραφίστρια, φωτογράφος και σύζυγός, Emma Elizabeth Tillman.

Δείτε και ακούστε εδώ και τις δύο εκδοχές του κομματιού: