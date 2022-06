Από τους Queen και την Alanis Morissette, στη Miley Cyrus, τον Liam Gallagher και τον Josh Homme των Queens of the Stone Age, η λίστα των λαμπερών guest στις συναυλίες των Foo Fighters είναι επικών διαστάσεων

Την all-star guest list των μεγάλων tribute συναυλιών τους για τον Taylor Hawkins ανακοίνωσαν οι Foo Fighters, η οποία είναι όσο εντυπωσιακή αναμενόταν.

Οι Foo Fighters πρόκειται να πραγματοποιήσουν δύο μεγάλες συναυλίες στη μνήμη του εκλιπόντα drummer τους, Taylor Hawkins, οι οποίες και θα λάβουν χώρα στο Λονδίνο και στο Los Angeles. Πιο συγκεκριμένα, η συναυλία του Λονδίνου θα πραγματοποιηθεί στο Wembley Stadium, ενώ αυτή του Los Angeles στο Kia Forum, στις 3 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Οι δύο συναυλίες θα πραγματοποιηθούν με τις ευλογίες της ίδιας της οικογένειας του Hawkins, η οποία και εξέδωσε μέσω της συζύγου του ανακοίνωση που ευχαριστεί το κοινό για τη στήριξη που έχει προσφέρει το τελευταίο διάστημα, αλλά και που αποκαλεί τους υπόλοιπους Foo Fighters και τους συνεργάτες τους ως μέλη της οικογένειας.

Στις δύο συναυλίες αναμένεται να συμμετέχουν φίλοι, θαυμαστές και παλιότεροι συνεργάτες του συγκροτήματος, ενώ η guest list του Λονδίνου περιλαμβάνει τους Geddy Lee και Alex Lifeson των RUSH, τον Liam Gallagher, τον Roger Taylor και τον Brian May των Queen, τον Stewart Copeland των Police, τον Chris Chaney των Jane’s Addiction, τον Josh Homme των Queens of the Stone Age, την Chrissie Hynde των Pretenders, τον Dave Chappelle, αλλά και τους Wolfgang Van Halen, Omar Hakim και μέλη της covers band του Hawkins, Chevy Metal.

Στο ίδιο πνεύμα, η guest list του Los Angeles θα περιλαμβάνει τους Geddy Lee και Alex Lifeson των RUSH, Alanis Morissette, Miley Cyrus, τον Chad Smith των Red Hot Chili Peppers, τον Brad Wilk των Rage Against the Machine, τους Brian May και Roger Taylor των Queen, τον Josh Homme και Jon Theodore των Queens of the Stone Age, τη Joan Jett, τον Stewart Copeland των Police, τον Chris Chaney των Jane’s Addiction, τον Gene Simmons, τον Nikki Sixx των Mötley Crüe και τους Mark Ronson, Omar Hakim και Chevy Metal.

Και στις δύο συναυλίες αναμένεται να προστεθούν επιπλέον special guests, ενώ τα εισιτήρια για αυτές θα γίνουν διαθέσιμα την Παρασκευή 17 Ιουνίου. Τα έσοδά τους θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς που θα επιλέξει η οικογένεια του Hawkins.