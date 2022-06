Επεισοδιακός ήταν ο γάμος της Britney Spears με τον Sam Asghari, μιας που ο πρώην σύζυγος της διάσημης τραγουδίστριας, Jason Alexander, εισέβαλε στον χώρο διεξαγωγής του με σκοπό να διακόψει την τελετή.

Ο Jason Alexander κατόρθωσε να περάσει από την ασφάλεια του χώρου, ισχυριζόμενος ότι ήταν καλεσμένος της τραγουδίστριας.

Μάλιστα ο ίδιος, ο πρώην σύντροφος της Britney Spears, μετέδωσε το περιστατικό μέσω live στο Instagram. Στο βίντεο, ο 40χρονος Jason Alexander εμφανίζεται να εισέρχεται στον διακοσμημένο χώρο όπου θα γινόταν ο γάμος και να φωνάζει: «Είναι η πρώτη μου σύζυγος, η μοναδική μου σύζυγος. Είμαι ο πρώτος σύζυγός της, ήρθα για να μπω στον γάμο!»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ, οι άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν τον Jason Alexander και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βανδαλισμούς και για παραβίαση.

Η Britney Spears είχε παντρευτεί τον Jason Alexander το 2004 και ο γάμος τους διήρκεσε μόλις 55 ώρες.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live:



“Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe