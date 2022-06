Το video για το νέο του κομμάτι, “Don’t You Ever”, παρουσίασε το Kae Tempest, το οποίο και περιλαμβάνεται στον δίσκο του, The Line Is A Curve, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο.

Στο νέο visual πρωταγωνιστεί η Daisy Beau ενώ περιλαμβάνει και ένα cameo του σκύλου του Tempest, Murphy.

Σύμφωνα με το ίδιο το Tempest, το κομμάτι γράφτηκε όταν το ίδιο το καλλιτέχν@ ήταν 19 ετών και έπαιζε σε μια μπάντα με τους φίλους του στο Λονδίνο όπου και κατοικούσαν, κάνοντας εμφανίσεις σε pubs, καταλήψεις και parties. Το Tempest αποφάσισε να το ηχογραφήσει για να συμπεριληφθεί στον νέο του δίσκο, 15 χρόνια μετά την πρώτη του ερμηνεία.

Δείτε εδώ το video: