Σε ηλικία μόλις 65 ετών έφυγε από τη ζωή η Julee Cruise, η αιθέρια φωνή της οποίας έντυσε μουσικά την ιστορική τηλεοπτική σειρά του David Lynch, Twin Peaks.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο συγγραφέας σύζυγός της, Edward Grinnan:

«Για όλους εσάς που επιστρέφετε εδώ, σκέφτηκα ότι θα θέλατε να γνωρίζετε ότι σήμερα αποχαιρέτησα τη σύζυγό μου, Julee Cruise. Άφησε αυτό το βασίλειο με τους δικούς της όρους. Χωρίς τύψεις. Αναπαύεται εν ειρήνη. Έχοντας αφήσει πίσω της μια πολυποίκιλη μουσική καριέρα, η ίδια έλεγε συχνά ότι το διάστημα που πέρασε στους B-52’s αντικαθιστώντας την Cindy όσο η ίδια έκανε οικογένεια ήταν και η πιο ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή της ως ερμηνεύτρια. Θα είναι για πάντα ευγνώμων σε εκείνους. Όταν έπαιρνε το μικρόφωνο μαζί με τους Fred και Kate έλεγε ότι ήταν σαν να βρίσκεται μαζί με τους Beatles. Θα τους αγαπά για πάντα και δεν θα ξεχάσει ποτέ τα ταξίδια τους σε όλο τον κόσμο. Έπαιξα το Roam όσο η ίδια μας αποχαιρετούσε. Τώρα η ίδια θα περιπλανιέται για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγάπη μου, και αγάπη σε όλους εσάς».

Η Julee Cruise ερμήνευσε το κομμάτι “Falling” της τηλεοπτικής σειράς Twin Peaks, σε σύνθεση του Angelo Badalamenti. Ο δημιουργός της σειράς, David Lynch, ξεκίνησε να δουλεύει μαζί με τον Badalamenti και την Cruise κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του 1986, Blue Velvet, με το δίδυμο να δημιουργεί τότε το κομμάτι “Mysteries of Love”.

Lynch, Cruise και Badalamenti δημιούργησαν μια σειρά από επιπλέον κομμάτια για το soundtrack του Twin Peaks, τα οποία και ερμηνεύονταν συχνά κατά τη διάρκεια των σκηνών στο Roadhouse. Μερικά από αυτά είναι τα “Nightengale”, “Rockin’ Back Inside My Heart“, “Into the Night” και “The World Spins”. Το τελευταίο ερμηνεύθηκε ξανά κατά τη διάρκεια του revival της σειράς το 2017. Όλα τα παραπάνω κομμάτι περιλαμβάνονται στον full-length της Cruise από το 1989, Floating Into The Night.

Το 1993, η Cruise κυκλοφόρησε τον δεύτερο δίσκο της, The Voice of Love, με τρία από τα κομμάτια του να εμφανίζονται ως soundtrack στην ταινία Twin Peaks: Fire Walk With Me. Η ίδια κυκλοφόρησε και τους δίσκους The Art of Being a Girl το 2002 και My Secret Life το 2011.