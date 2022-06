«Όχι» στη στέγαση του Lou Reed Archive στο Texas είπε η Laurie Anderson, μια απόφαση που πήρε εξαιτίας της νομοθεσίας της πολιτείας γύρω από τα όπλα. Η νέα έκθεση “Lou Reed: Caught Between the Twisted Stars” άνοιξε τις πόρτες της στο Library for Performing Arts του Lincoln Center μόλις χθες, με τα πρώτα πλάνα να ήθελαν αυτή να διεξάγεται στο Texas. Η Laurie Anderson, που υπήρξε σύντροφος του Reed αιτιολόγησε την απόφαση αυτή στους New York Times, στη βάση του ότι η πολιτεία του Texas άλλαξε πρόσφατα τη νομοθεσία της, επιτρέποντας τη νόμιμη κυκλοφορία με όπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της.

Ο Reed πέθανε το 2013, με την Anderson να επιθυμεί αρχικά να φιλοξενούνται τα αρχεία του στο Harry Ransom Center του Austin, ένα μέρος που ήδη φέρει το πλούσιο αρχείο εμβληματικών καλλιτεχνών όπως οι James Joyce, Norman Mailer και Don DeLillo. Τελικά το αρχείο του μουσικού ψηφιοποιήθηκε από τη New York Public Library και το 2017 αυτό πέρασε στα χέρια της και επίσημα.

Η έκθεση “Caught Between the Twisted Stars” αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τις 4 Μαρτίου του 2023, ενώ αυτή περιλαμβάνει 2.5 terabytes ψηφιακών αρχείων με ακυκλοφόρητα ως σήμερα demos των πρώιμων Velvet Underground και πολλούς ακόμη θησαυρούς.

Η Light in the Attic Records πρόκειται το επόμενο διάστημα να κυκλοφορήσει την πρώτη έκδοση μιας μεγάλης archival series με έργα του καλλιτέχνη, με τίτλοWords & Music, May 1965. Μάθετε περισσότερα για αυτήν εδώ.