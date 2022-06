Την κυκλοφορία της Lou Reed Archive Series ανακοίνωσε η Light in the Attic Records, στην οποία και θα περιλαμβάνονται early demo recordings του εκλιπόντα καλλιτέχνη που μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας. Η πρώτη κυκλοφορία της σειράς, το Words & Music, May 1965, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου.

Το Words & Music, May 1965 αποτελεί μια συλλογή η οποία και κυκλοφορεί με την άδεια και σε επιμέλεια της Laurie Anderson, που υπήρξε επί χρόνια σύντροφος του Reed, σε παραγωγή της ίδιας αλλά και του Don Fleming, Jason Stern, Hal Willner και Matt Sullivan. Όλο το υλικό είναι πρόσφατα remastered και αποτελείται από παλιές κασέτες που ηχογραφήθηκαν πριν από τη δημιουργία των Velvet Underground.

Στις σημειώσεις που συνοδεύουν την κυκλοφορία, οι Fleming και Stern αποκαλύπτουν ότι το υλικό αυτής βρέθηκε στο γραφείο του Reed σε έναν σφραγισμένο φάκελο, μαζί με δύο κασέτες από το 1958 στις οποίες ο ίδιος έκανε πρόβα μαζί με την τότε μπάντα του, τους Jades. Οι ίδιοι ανακάλυψαν διάφορα solo acoustic κομμάτια, συμπεριλαμβανομένης μιας διασκευής του κομματιού του Bob Dylan, “Don’t Think Twice, It’s All Right”.

Στην κασέτα περιλαμβάνονται πρώιμες εκδοχές των ιστορικών κομματιών των Velvet Underground, “Heroin” και “Pale Blue Eyes”, όπως και μερικές από τις πρώτες συνεργασίες του Reed με τον μελλοντικό του bandmate, John Cale.

Η Light in the Attic ανακοίνωσε ακόμη τη δημιουργία ενός companion podcast για το Words & Music, το οποίο και θα παρουσιάζει το μέλλος των TV on the Radio, Tunde Adebimpe. Το πρώτο επεισόδιο αυτού θα κυκλοφορήσει την ημέρα κυκλοφορίας του πρώτου δίσκου της σειράς και θα περιλαμβάνει αποκλειστικά audio αρχεία, συνεντεύξεις και πολλά ακόμη.

Το Words & Music, May 1965 πρόκειται να κυκλοφορήσει σε πολλές διαφορετικές εκδοχές, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής, του βινυλίου, του CD, της κασέτας και ενός exclusive 45-RPM 2xLP set σε μόλις 7,500 κόπιες, το οποίο και θα περιλαμβάνει ένα booklet 28 σελίδων και έναν bonus 7ιντσο δίσκο. Μια ψηφιακή εκδοχή του bonus αυτού EP, με τίτλο Gee Whiz, 1958-1964, θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2022.

Words & Music, May 1965 Artwork:

Words & Music, May 1965 Tracklist:

I’m Waiting for the Man (May 1965 Demo) Men of Good Fortune (May 1965 Demo) * Heroin (May 1965 Demo) Too Late (May 1965 Demo) * Buttercup Song (May 1965 Demo) Walk Alone (May 1965 Demo) Buzz Buzz Buzz (May 1965 Demo) Pale Blue Eyes (May 1965 Demo) Stockpile (May 1965 Demo) * Wrap Your Troubles in Dreams (May 1965 Demo) I’m Waiting for the Man (May 1965 Alternate Version)

Gee Whiz, 1958-1964 Tracklist:

Gee Whiz – (1958 Rehearsal) * Baby, Let Me Follow You Down (1963/64 Home Recording) Michael, Row the Boat Ashore (1963/64 Home Recording) Don’t Think Twice, It’s All Right (Partial) [1963/64 Home Recording] W & X, Y, Z Blues (1963/64 Home Recording) * Lou’s 12-Bar Instrumental (1963/64 Home Recording) *

* = Previously unheard composition