Την πρώτη του συναυλία μετά τον διωγμό του από τους Kasabian πρόκειται να δώσει ο Tom Meighan, έχοντας περάσει έναν ολόκληρο χρόνο εκτός του χώρου. Η λήξη της συνεργασίας του με το πάλαι ποτέ συγκρότημά του ήρθε το περσινό καλοκαίρι, όταν τα υπόλοιπα μέλη των Kasabian απαίτησαν ο ίδιος να αποχωρήσει μετά την παραδοχή του ότι είχε επιτεθεί στην τότε αρραβωνιαστικιά του, Vikki Ager.

Ο πρώην frontman του συγκροτήματος, ο οποίος σήμερα είναι παντρεμένος με την Ager και ζει μαζί της στην Κορνουάλη, πρόκειται να επανέρθει στα μουσικά δρώμενα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με μια headline εμφάνιση στο Looe! Live festival.

Who's coming to see me live?



Tickets: https://t.co/VEksd54UPw#tommeighan pic.twitter.com/eO5b3Eft46