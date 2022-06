Το “I Wanna Be Your Man” των Beatles διασκεύασαν οι θρυλικοί Rolling Stones σε συναυλία τους στο Liverpool, τιμώντας το επίσης θρυλικό συγκρότημα στην πόλη καταγωγής του.

Οι Stones παρουσίασαν τη διασκευή το βράδυ της 9ης Ιουνίου, ενημερώνοντας προηγουμένως το κοινό ότι αρχικά επρόκειτο να παρουσιάσουν το “You’ll Never Walk Alone” των Gerry And The Pacemakers, το οποίο και ως γνωστόν ακούγεται σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα της Liverpool στο Anfield.

Το “I Wanna Be Your Man” γράφτηκε το 1963 από τους John Lennon και Paul McCartney και αποτελεί το δεύτερο single της καριέρας των Σκαθαριών. Αυτό συμπεριλήφθηκε τελικά στον δεύτερο δίσκο του, With The Beatles.

Η χθεσινή ερμηνεία του κομματιού από τους Stones αποτελεί και τη δεύτερη φορά που αυτό συμβαίνει μετά το 2012.

Δείτε εδώ ένα βίντεο που καταγράφει το συγκινητικό στιγμιότυπο της συναυλίας:

Οι Rolling Stones συνεχίζουν αυτήν την περίοδο την περιοδεία τους με τίτλο ‘SIXTY’, η οποία και πραγματοποιείται φυσικά με αφορμή την 60η επέτειο του συγκροτήματος. Αυτή είναι αφιερωμένη στον εκλιπόντα drummer τους, Charlie Watts, ο οποίος και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών πέρυσι το καλοκαίρι.